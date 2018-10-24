وجه محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، الشكر للقوات المسلحة وخاصة قوات شرق القناة، على إنهائها المدرستين الجديدتين اللاتي تم افتتاحهما أمس في مدينتي أبو زنيمة وأبو رديس.



وقال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، أمس الثلاثاء، إنه بهاتين المدرستين يصبح إجمالي عدد المدارس التي نفذتها القوات المسلحة بجنوب سيناء لخدمة أبناء الوديان 13 مدرسة، مشيرًا إلى بدئهما الدراسة مع بداية العام الدراسي لكنهما افتتحا بشكل رسمي فقط أمس.



وأوضح أن كل مدرسة تخدم ما يقرب من 150 طالبًا وطالبة من أبناء القبائل بالتجمعات البدوية، مؤكدًا على توافر كل الأساسيات اللازمة بالمدارس الجديدة من ملاعب واستراحات للمعلمين المغتربين مُجهزة بالأثاث، وذلك في إطار جهود الدولة بالاهتمام بالتعليم باعتباره أمن قومي.



وافتتحت القوات المسلحة، أمس الثلاثاء، مدرستين جديدتين للتعليم الأساسي، لخدمة أبناء القبائل بالتجمعات البدوية والمناطق النائية، بنطاق مدينتي أبو زنيمة وأبو رديس بمحافظة جنوب سيناء، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير كل الإمكانات لدعم مقومات التنمية الحضارية بشبة جزيرة سيناء.



