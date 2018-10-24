علق حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، على أزمة ارتفاع أسعار الخضر ووصول البطاطس إلى 14 جنيهًا للكيلو، قائلًا إنه على الدولة أن تضرب بيد من حديد على كل محتكر وفاسد ومستغل.



وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن قلة المعروض من المحصول إضافة إلى تعدد الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك أدى إلى ارتفاع أسعار البطاطس، التي ستنخفض خلال 20 يومًا بعد طرح المحصول الجديد في الأسواق.



وأوضح أن أسعار البطاطس في سوق العبور، تبدأ حاليًا من 6 إلى 9 جنيهات، بجودات متفاوتة، متابعًا أن بطاطس التحمير تتراوح من 8 إلى 9 جنيهات، وبطاطس الطبيخ تتراوح من 6 إلى 8 جنيهات.



وأشار إلى ضرورة وزارة الزراعة لحل أزمة ارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية، وتحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك وتفعيل الإرشاد الزراعي، مستطردًا أن تعرض منتجي البطاطس العام الماضي للخسارة أدى إلى إحجامهم عن الزراعة هذا العام ما تسبب في قلة المعروض.



