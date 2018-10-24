ضبط 30 طن أسمنت مجهول المصدر و50 أسطوانة غاز بالبحيرة

تمكنت مباحث البحيرة، برئاسة اللواء محمد هندي مدير المباحث الجنائية، بالاشتراك مع مديرية التموين، من شن حملة لضبط الأسواق بمدن ومراكز المحافظة.

تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن البحيرة، إخطاراً من العميد وجدي الصيرفي مدير مباحث التموين، بضبط كل من "أيمن م ش إ" 46 عاماً، صاحب مخزن لبيع الأسمنت بمدينة أبو المطامير، لعرضه بيع أسمنت مسلح مجهول المصدر وبدون فواتير، وتم ضبط بحوزته 30 طن أسمنت.

كما تمكنت من ضبط "راشد إ ق" 41 عاماً، صاحب مصنع طوب بقرية كفر مجاهد بمركز كوم حمادة، لتجميعه أسطوانات بوتاجاز مدعمة حجم تجاري، سعة 25 كيلوجراما، لاستخدامها في عملية تصنيع الطوب لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم ضبط بحوزته 50 أسطوانة، وتم تحرير المحاضر اللازمة، وجاري العرض على النيابة العامة.