إغلاق عشرات من مطاعم الشاورما في موسكو لعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية

ذكرت السلطات الروسية، اليوم الأربعاء، أنه تم إغلاق العشرات من مطاعم الشاورما في العاصمة موسكو، بسبب عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية.

وقالت الهيئة الروسية لحماية المستهلك، في بيانن إن القرار جاء عقب حملة شملت 250 مطعمًا.

وأضافت، أن عدم الالتزام بالنواحي الصحية شمل العثور على بكتيريا "إي كولاي" في أيدي العاملين، وأغذية منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى عدم توافر المياه النظيفة.

وأوضح البيان، أن "العاملين يفتقدون إلى الفهم الأساسي للثقافة الصحية".

وقالت الهيئة، إن حملة التفتيش جاءت بناء على تلقي العديد من الشكاوى من المستهلكين.

وأغلقت السلطات المعنية، على نحو مؤقت، أكثر من 110 من المطاعم التي شملها التفتيش، حيث يتم معالجة هذه الانتهاكات الصحية.

وكان أكثر من 180 شخصًا تلقوا رعاية طبية في وقت سابق العام الجاري بمنطقة "توفي" شرقي سيبيريا بعد تناولهم شاورما دجاج ملوث، بحسب ما ذكرته متحدثة باسم وزارة الصحة الروسية آنذاك.

وقالت المتحدث، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، عبر الهاتف، إن هؤلاء جميعًا قد تعافوا، مؤكدة: "على الجميع تناول أغذية صحية"، والابتعاد عن الوجبات السريعة.