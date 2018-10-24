الأربعاء 24 أكتوبر 2018 5:39 ص القاهرة القاهرة 25.2°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع عودة رحلات الطيران الروسي إلى مطاري شرم الشيخ والغردقة قريباً؟
النتـائـج تصويت

سمير غانم: لم أرشح إيمي أو دنيا لأي دور على الإطلاق

محمد عبد الجليل
نشر فى : الأربعاء 24 أكتوبر 2018 - 4:44 ص | آخر تحديث : الأربعاء 24 أكتوبر 2018 - 4:44 ص
قال الفنان سمير غانم، إنه لم يحرص على الإطلاق على إعمال مبدأ التوريث أو الواسطة في الفن، مع ابنتيه الفنانتين إيمي ودنيا سمير غانم، متابعًا: «لا أنا ولا دلال رشحناهم في فيلم أو مسلسل إطلاقًا».

وأضاف «غانم»، خلال لقائه مع برنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «on e»، مساء الثلاثاء، أن الموهبة الفنية هي التي ساعدت على دخولهما الوسط الفني، معقبًا: «دي حاجة من عند ربنا لوحدها كده».

وأوضح أن أسلوبه في التمثيل يميل إلى الكوميديا والجنون، ويختلف عن أسلوب الفنانة دلال عبد العزيز، مستطردًا أنها أتقنت موهبتها حتى أصبحت «معلمة تمثيل»، لذلك نُقلت هذه الخبرة إلى ابنتيهما. 

وذكر أنه من الصعب أن تتكرر بعض المواهب الفريدة مرة أخرى، على مستوى العالم، مضيفًا أنه حاول أن يبحث عن بديل للفنان الراحل الضيف أحمد، لكن باءت المحاولة بالفشل، بقوله: «جالنا 500 واحد شبه الضيف، بس مفيش حد شبهه، لأن كان روح، فلغينا إننا نجيب تالت».


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك