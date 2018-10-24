سمير غانم: لم أرشح إيمي أو دنيا لأي دور على الإطلاق

قال الفنان سمير غانم، إنه لم يحرص على الإطلاق على إعمال مبدأ التوريث أو الواسطة في الفن، مع ابنتيه الفنانتين إيمي ودنيا سمير غانم، متابعًا: «لا أنا ولا دلال رشحناهم في فيلم أو مسلسل إطلاقًا».



وأضاف «غانم»، خلال لقائه مع برنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «on e»، مساء الثلاثاء، أن الموهبة الفنية هي التي ساعدت على دخولهما الوسط الفني، معقبًا: «دي حاجة من عند ربنا لوحدها كده».



وأوضح أن أسلوبه في التمثيل يميل إلى الكوميديا والجنون، ويختلف عن أسلوب الفنانة دلال عبد العزيز، مستطردًا أنها أتقنت موهبتها حتى أصبحت «معلمة تمثيل»، لذلك نُقلت هذه الخبرة إلى ابنتيهما.



وذكر أنه من الصعب أن تتكرر بعض المواهب الفريدة مرة أخرى، على مستوى العالم، مضيفًا أنه حاول أن يبحث عن بديل للفنان الراحل الضيف أحمد، لكن باءت المحاولة بالفشل، بقوله: «جالنا 500 واحد شبه الضيف، بس مفيش حد شبهه، لأن كان روح، فلغينا إننا نجيب تالت».



