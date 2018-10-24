200 جنيه وراء طعن سائق توك توك لآخر بحدائق القبة

ألقت أجهزة أمن القاهرة، القبض على سائق توك توك؛ لطعنه آخر، بسبب خلافهما على 200 جنيه، وأمر اللواء محمد منصور، مدير الأمن، إحالته للنيابة التي تولت التحقيق.

تلقى قسم شرطة الحدائق إشارة من مستشفي الزهراء الجامعي باستقبالها (معتز.س - 17 سنة)، سائق توك توك، مصاب بجرح طعني نافذ أسفل الصدر من الجهة اليمني.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المجني عليه و(أحمد.س - 20 سنة)، سائق توك توك، بسبب ظن المتهم أن المجني عليه استولى على 200 جنيه من إيراد العمل، وعقب مطالبته له برد المبلغ حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها المتهم بالتعدي على المجني عليه بسلاح أبيض.

وبإعداد الأكمنة بأماكن تردد المتهم، تمكن ضباط مباحث القسم، وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه.