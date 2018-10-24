«دا سيلفا» يحث البرازيل على رفض التهديد «الفاشي» في جولة الإعادة الرئاسية

دعا الرئيس البرازيلي الأسبق، لويس ايناسيو لولا دا سيلفا، مواطني بلاده إلى التصويت لصالح مرشح حزبه، الذي حل محله، فرناندو حداد بدلاً من "التهديد الفاشي" الذي يمثله المرشح اليميني جاير بولسونارو في جولة الإعادة الرئاسية يوم الأحد.

وقال لولا دا سيلفا، في خطاب نشره حزب العمال الذي ينتمي إليه، اليوم الأربعاء، "هذا هو الوقت المناسب لتوحيد الشعب والديمقراطيين والجميع، حول ترشيح فرناندو حداد".

وتابع: "في هذه اللحظة التي يقترب فيها تهديد فاشي من البرازيل، أريد أن أدعو كل من يدافعون عن الديمقراطية.. إلى الدفاع عن دولة القانون الديموقراطية".