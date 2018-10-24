نقيب العاملين بالنظافة: مستعدون لتطبيق خطة وزارة البيئة لإدارة المخلفات

أكد المهندس أمين حسن النقيب العام للنقابة العامة للعاملين بالنظافة وتحسين البيئة والخبير في إدارة المخلفات، أن خطة وزارة البيئة الخاصة بالمخلفات -والتي تمت الموافقة عليها من المحافظات- هي بداية جيدة للتعامل مع ملف المخلفات، وأن النقابة على أتم استعداد للمساهمة في تطبيق هذه الخطة.

وأوضح «حسن» -في بيان صادر عن النقابة اليوم- أن جهاز إدارة المخلفات وضع الحلول التنفيذية لإدارة المخلفات لكل محافظة على حدة، حسب طبيعتها وطبيعة العمل بها والبنية التحتية المطلوبة لها طبقا لخطة الدولة 2030.

وأضاف أن الخطة تضمنت الإجراءات المطلوبة من مصانع ومدافن صحية وموارد بشرية وموازنات والتكلفة والدعم والناتج العام لتقديم خدمة تليق بالمواطن المصري، وهذا ما تم عرضه من الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مؤخرا على المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وإعداده بجهاز إدارة المخلفات برئاسة الدكتورة ناهد يوسف رئيس الجهاز والفريق المعاون لها.