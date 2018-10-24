محكمة ألمانية: على مدينة ماينس أن تدرس فرض حظر على سيارات الديزل القديمة

قضت المحكمة الإدارية بمدينة ماينس الألمانية، اليوم الأربعاء، بإلزام المدينة بدراسة مدى الحاجة لفرض حظر سير على سيارات الديزل القديمة في المدينة.

وطالبت المحكمة بلدية المدينة، بإعداد خطة جديدة، بحلول أول أبريل من العام المقبل للمحافظة على نقاء الهواء داخل المدينة، على أن يبدأ تفعيل الحظر في موعد أقصاه أول سبتمبر 2019، وذلك فقط في حالة تجاوز غاز ثاني أكسيد النيتروجين الضار الحدود القصوى المسموح بها في الجو.

ولم توضح المحكمة، ما إذا كان الحظر ينسحب على شوارع أو منطقة بعينها.

وأصدرت المحكمة حكمها، في إطار نظر الدعوى التي حركتها منظمة DUH الألمانية للبيئة، ضد مدينة ماينس.