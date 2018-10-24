شهد ملعب "آنفيلد"، معقل ليفربول الإنجليزي، انقطاع التيار الكهربي، قبل ساعات قليلة من مواجهة النجم الأحمر الصربي، ضمن مباريات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

والتقطت عدسات الكاميرات، صور لملعب ليفربول، أثناء ظلمته، وهو يمتلئ بالجمهور، قبل بدايته، والمقرر له اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساءًا.

ويمني محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني، والريدز، نفسه بتسجيل أولى أهدافه بدوري الأبطال، وذلك عقب خوضه مبارتين أمام كل من باريس سان جيرمان الفرنسي، ونابولي الإيطالي، بدور المجموعات بالبطولة، حيث انتهت الأولى بفوز ليفربول بهدفين مقابل هدف، وشهد الثاني خسارة الليفر بهدف نظيف.