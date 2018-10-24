كارتيرون يكشف عن الخطأ الذى وقع فيه الأهلي أمام وفاق سطيف

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أن لاعبي فريقه بذلوا مجهودا كبيرا، خلال مباراة وفاق سطيف الجزائري التي أقيمت مساء الثلاثاء، ضمن إياب الدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا، لافتا إلى أن الفريق حقق هدفه بالتأهل لنهائي البطولة.

ونجح الأهلي في حسم بطاقة التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا لصالحه، بعد الفوز على فريق وفاق سطيف الجزائري 3/2 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بالدور نصف النهائي، حيث كان الأهلي حقق الفوز في لقاء الذهاب بملعب السلام بالقاهرة بهدفين دون رد، ثم خسر في ملعب 8 مايو بمدينة سطيف بالجزائر بهدفين مقابل هدف.

وقال كارتيرون عقب المباراة: "لعبنا أمام فريق كبير هو وفاق سطيف، المباراة كانت قوية للغاية، لكن لاعبي الأهلي أدوا ما عليهم".

وأضاف: "قبل المباراة كنت قلقا بشأن الإرهاق الذي سيعاني منه اللاعبين الدوليين سواء في منتخب مصر أو كوليبالي وأزارو مع مالي والمغرب".

وأكمل: "الخطأ الذي وقعنا فيه كان إهدار الفرص الكثيرة أمام المرمى في ملعب 8 مايو مثلما فعلنا في ملعب السلام بمباراة الذهاب، كنت قلقا بشأن مسألة ضياع الفرص".

وأردف: "حرصت على الوقوف على الخط بجوار دكة البدلاء للتنبية على اللاعبين بضرورة التسجيل، خصوصا وأننا تعرضنا لحالة توتر كبيرة خلال المباراة بسبب الضغط الكبير، سأعمل خلال الأيام المقبلة على تصحيح السلبيات وخصوصا ضياع الفرص".

واستطرد: "اللاعبين أدوا مباراة جيدة للغاية، لاحت لنا فرص كبيرة وكان لدينا ثقة كبيرة في تسجيل هدف ثاني، لكن استقبلنا هدفين وصعبت الأمور علينا بعض الشيء".

وأوضح: "حققنا إيجابيات كثيرة خلال المباراة أبرزها التأهل للنهائي وأيضا استعادة سعد سمير وعمرو السولية".

وأتم: "أهدي الفوز لـ70 مليون أهلاوي يساندوا الفريق بشكل مستمر، هدفنا البطولة ولن نفرح إلا بتحقيق اللقب".

ومن المقرر أن يلعب الأهلي مباراة الذهاب في النهائي يوم 2 نوفمبر بالقاهرة، ثم يخوض مواجهة الذهاب يوم 9 من الشهر ذاته بملعب رادس بالعاصمة تونس.