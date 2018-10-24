برلمان أرمينيا يفشل في اختيار رئيس جديد للوزراء

فشل برلمان أرمينيا اليوم الأربعاء في اختيار رئيس وزراء جديد للبلاد بعدما لم يصوت أي برلماني لدعم مرشح المنصب الوحيد في خطوة هدفت إلى اللجوء لانتخابات مبكرة.

وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية أن نيكول باشينان الذي استقال من منصب رئيس الوزراء الأسبوع الماضي كان المرشح الوحيد لشغل المنصب، مشيرة إلى أن حزبه دعا البرلمانيين مسبقا للامتناع عن دعمه.

ويريد باشنيان إجراء انتخابات مبكرة نظرا لأن البرلمان الحالي يسيطر عليه الحزب الداعم لرئيس الوزراء السابق سيرج ساركسيان، ويجب إجراء انتخابات مبكرة إذا فشل البرلمان مرتين في اختيار رئيس للوزراء في غضون 14 يوما من استقالة شاغل المنصب.

يشار إلى أن باشنيان وصل إلى السلطة في مايو الماضي عقب أسابيع من الاحتجاجات التي أدت إلى استقالة ساركسيان.