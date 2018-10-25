أعداد قافلة المهاجرين تتراجع في الطريق إلى أمريكا

استأنف الآلاف من مهاجري أمريكا الوسطى، اليوم الأربعاء، رحلتهم عبر المكسيك التي تمتد لنحو 4000 كيلومتر باتجاه الولايات المتحدة، في تحد لتحذيرات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه لن يسمح لهم بدخول الأراضي الأمريكية، وقد تناقص عددهم عن بداية الرحلة.

وقدرت الحكومة المكسيكية، عدد أفراد القافلة بـ3000 شخص، مقارنة بـ4500 شخص في تقارير أمس الثلاثاء، وقدر المنظمون العدد بـ7500 شخص.

وغادرت القافلة، بلدة هويكستلا جنوبي المكسيك، بعد راحة استمرت يومين، صوب ماباستيبيك /نحو 65 كيلومترا شمالا/.

كانت القافلة غادرت شمالي هندوراس، يوم 13 أكتوبر، وتمكن معظم أفرادها من عبور الحدود إلى داخل الأراضي المكسيكية بشكل غير قانوني.

وطلب حوالي 1700 منهم، منحهم وضع اللجوء في البلاد، وقد مكثوا في تاباشولا، ويتم النظر في طلباتهم.

وفي وقت لاحق، طلب 110 منهم من المكسيك مساعدتهم على العودة إلى هندوراس، حسبما ذكرت الحكومة.

كما طلب نحو 170 مهاجرًا كانوا وصلوا إلى هويكستلا من السلطات المحلية، توفير حافلات تعود بهم إلى هندوراس.