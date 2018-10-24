محافظ قنا يشهد تسليم اتفاقيات مشروع تمكين المجتمع المدني لمناهضة ختان الإناث

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شهد محافظ قنا اللواء عبد الحميد الهجان، اليوم الأربعاء، تسليم اتفاقيات المرحلة الأولى لمشروع تمكين المجتمع المدني لمكافحة ختان الإناث لجمعيات المرحلة الأولى والذي تنفذه هيئة "بلان انترناشيونال ايجيبت".

وأوضح المحافظ أن المشروع ينفذ مكافحة ختان الإناث في 15 قرية بأربعة مراكز بالمحافظة (فرشوط - نقادة - قوص - قنا) بهدف تعزيز قدرة المجتمع على مكافحة ختان الإناث وتمكين الفتيات والنساء والشباب من ممارسة حقوقهم الصحية.

وأكد الهجان على أهمية مناهضة ختان الإناث ورفع الوعي وكسر حاجز الصمت ومحاربة الممارسات الخاطئة، مشيرا إلى أهمية تضافر كل الجهود الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني ورجال الدين في المساجد والكنائس والصحة والجامعة للقضاء على المعوقات التي تواجه جمعيات المرحلة الأولى أثناء تنفيذ المشروع، موضحا أن عادة ختان الإناث بدأت تنحسر نتيجة للجهود المبذولة وارتفاع مستوى وعى المجتمع.

وتقدم المحافظ بالشكر لهيئة بلان انترناشونال، على ما تقدمه من برامج ودعم للجمعيات الأهلية والمنظمات الحكومية في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع، والعمل على إبراز دور المرأة في الحياة العامة.

من جانبه، أوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي حسين الباز، أن الهيئة تسلمت اليوم الدفعة الأولى للمنح لـ 7 جمعيات محلية بأربعة مراكز بالمحافظة بإجمالي مليوني و100 ألف جنيه لمكافحة ختان الإناث وتمكين الفتيات والنساء والشباب.