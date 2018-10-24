• لا أتعامل مع أفلام «اللوبادجت».. وطلبت من المنتج أن يخفض أجرى وأجر الأبطال وألا يقترب من ميزانية الفيلم

• نضال شافعى وأحمد زاهر ليسا نجوم شباك.. لكن أتوقع أن يحقق الفيلم نجاحا كبيرا

• السينما المصرية تشهد انتعاشة طفيفة.. وسوق الدراما تعانى من الانهيار

نفى المؤلف حسام موسى تهمة اللجوء للدعاية المضللة لترويج أحدث أفلامه «زنزانة 7» بعد ان أشيع عن الاستعانة بالنجم الأمريكى «ستيفن سيجال» للاشتراك فى بطولة العمل الذى يلعب بطولته كل من نضال شافعى وأحمد زاهر وقال «موسى» فى تصريحات خاصة لـ«الشروق»:

بعد أن نجحت تجربة فيلم «حرب كرموز» بالاستعانة بالنجم الأمريكى «بويكا» فى الفيلم لعمل مشهد أكشن لاقى قبول واستحسان الجمهور، اقترح أحد الأشخاص على منتج العمل، تكرار الامر فى «زنزانة 7» وادعى قدرته على إقناع النجم الأمريكى ستيفن سيجال، ليأتى لمصر ويشارك فى مشهد بالفيلم، وهو ما لاقى ترحيبا من الجهة المنتجة التى تخوض الإنتاج السينمائى لأول مرة، وطلبوا منه ان يبدأ فى محاولته، وانتشر الخبر فى وسائل الاعلام، لكن الرجل اعتذر عن الامر بعد ان فوجئ بالرقم الكبير الذى طلبه ستيفن مقابل هذا المشهد، والذى يبلغ ضعف ميزانية الفيلم كله، واشتراطه تصوير المشهد بأمريكا وليس مصر، وبالطبع كانت طلباته صعبه للغاية، فتم الغاء الاقتراح، وعليه لم يكن هناك أى شبهة تضليل للناس او عمل دعاية مضللة، فكانت هناك بالفعل محاولة لكنها لم تفلح.

وأضاف: ضيف الشرف الوحيد بالفيلم هو الإعلامى تامر أمين، الذى وافق مشكورا على ان يظهر بشخصيته الحقيقية فى الفيلم لاستضافة أحد أبطال العمل، الذى تدور أحداثه فى اطار تشويقى أكشن وبه أيضا خط كوميديا رائع، وهو بطولة جماعية 5 رجال و3 سيدات والابطال هم: نضال شافعى وأحمد زاهر وايهاب فهمى ومدحت تيخة وأحمد تهامى، ومنة فضالى ومايا نصرى وعبير صبرى آخر المتعاقدين على بطولة الفيلم، وعليه ليس صحيحا ما تم تداوله حول تعاقدنا مع الفنانة علا غانم، فهؤلاء هم فقط أبطال الفيلم.

وعن بداية تعاقده عن هذا الفيلم بعد غياب 5 أعوام عن السينما قال: خلال الاعوام الخمسة قدمت مجموعة من المسلسلات منها مسلسل «شطرنج» الذى بلغت عدد حلقاته 160 حلقة، واخيرا «السر» 70 حلقة، ولا يخفى على أحد حالة الانهيار التى تعانى منها السوق الدرامية حاليا، وحالة التوتر الشديد والتخبط التى يعانى منها المنتجون، نظرا لحالة انغلاق السوق أمامهم، وفى ظل حالة الانتعاشة الطفيفة التى تشهدها السينما المصرية، أصبحت ملاذا للعاملين بالفن، رغم انه ملاذ محدود للغاية، فلا تزال السوق السينمائية ايضا تعانى، وعليه كان لدى مشروع سينمائى قمت بعرضه على الفنان نضال شافعى وتحمس له كثيرا، ولكن لم تحدث أى خطوات تنفيذية واستمر الحال لعام تقريبا، إلى ان فوجئت باتصال من نضال يخبرنى ان هناك شركة منتجة جديدة عرضت عليه بطولة فيلم مشترك مع احمد زاهر، وعرضت عليه نصا لم يلق إعجابه، وحينما طرح على الشركة موضوعى تحمسوا كثيرا، ومن هنا بدأنا العمل، خاصة ان الشركة كانت متعاقدة مع مجموعة من الفنانين على بطولة السيناريو الأول الذى تم رفضه، كما تم التعاقد مع المخرج إبرام نشأت، فكان فريق العمل تقريبا شبه مكتمل، خاصة ان الفيلم الذى كتبته به أدوار تناسب الفنانين المتعاقدين معهم، وعلى الفور بدأنا التنفيذ وقمنا بتصوير يومين بالفعل.

وبسؤاله عما اذا كان الفيلم ينتمى لأفلام «اللو بادجت» او أفلام قليلة التكلفة أجاب نافيا: انتهى عصر أفلام اللو بادجت بالنسبة لى، وحينما اجتمعت مع المنتج اشترطت عليه توفير كل الامكانيات التى يحتاجها الفيلم، خاصة انه فيلم مكلف، ففى مشاهد مطاردات كثيرة، وسفر طويل، وطلبت منه ان يخفض اجرى وأجر الابطال ولا يقترب من ميزانية الفيلم، والرجل تعهد بتوفير كل ما يحتاجه العمل، ومع اليوم الأول فى التصوير لمسنا صحة ما قاله، ووجدنا ان الفيلم يتم التعامل معه باهتمام شديد جدا، ويستعد كل اعضاء فريق العمل للسفر للغردقة الاسبوع المقبل للإقامة فى قرية سياحية فخمه لمدة 10 أيام لتصوير بعض مشاهد العمل هناك، وانتهى مخرج العمل بالفعل من معاينة اماكن التصوير بالغردقة ومعه الجهة المنتجة التى وافقت على كل طلباته، وارى ان هذا الامر من شأنه ان يصب فى صالح المنتج والفيلم فى نفس الوقت، فربما نضال شافعى واحمد زاهر ليسا نجوم شباك، ولكننا امام تجربة تستحق المشاهدة، فالعمل يعتمد على البطولة الجماعية، وهناك حدوته تتميز بحبكة درامية رائعة، واتصور ان يحدث الفيلم تفاعلا كبيرا بين الجمهور وان يحقق نجاحا كبيرا بعد عرضه.

وعن سبب تسميته «زنزانة 7» قال حسام موسى مؤلف الفيلم:

رغم اننا لن نصور فى الزنزانة سوى يوم واحد، لكن الاحداث كلها تنطلق من هذا المكان، فلأول مرة يلتقى بطلا العمل فى هذه الزنزانة، حيث تم حبسهما معا، وبمرور الاحداث يكتشف الجمهور مفاجأة حول هذه الزنزانة وتنقلب الأحداث بشكل غير متوقع بالمرة، ومن هنا كان هذا الاسم هو المناسب للعمل.

ونفى «موسى» علمه بموعد عرض الفيلم وقال: وفقا للتعهد المبرم بين نجوم العمل والجهة المنتجة فلابد من الانتهاء من تصوير الفيلم بالكامل نهاية شهر نوفمبر المقبل او بداية شهر ديسمبر المقبل على أقصى تقدير، خوفا من ارتباط ابطال الفيلم بأعمال رمضان، وتعذر الجمع بين الاثنين، أى ان الفيلم سيكون جاهزا للعرض فى نهاية العام، وقرار توقيت عرضه ليس قرارنا، وإن كنت أتمنى أن يحظى بتوقيت عرض مناسب، حتى يحصل الفيلم على فرصة مشاهدة حقيقية، ولا يتعرض للظلم، فكم من الافلام فشلت فى تحقيق ايرادات لسوء اختيار وقت عرضها.

وقال أخيرا: انا متفائل بالتجربة كثيرا، فالكل يسعى لتقديم أفضل ما لديه وعلى رأسهم المخرج الشاب إبرام نشأت فى اول تعاون بيننا، فهو يتعامل مع هذا الفيلم على انه اول فيلم سينمائى له، رغم انه اخرج فيلما من قبل، وبدا منذ اللحظة الأولى مناسبا للعمل بإجادته قراءة كل تفاصيله وفهمه لكل احداثه، واتمنى ان ينال الفيلم النجاح الذى يستحقه.