وفاة اثنين من المهاجرين غير الشرعيين في مركز احتجاز تايلاندي

قالت شرطة تايلاند لوكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ»، إن اثنين من المهاجرين غير الشرعيين من فيتنام وكمبوديا توفيا في مركز احتجاز تايلاندي، صباح اليوم الأربعاء.

وذكر ساسترا أونراسامي، رئيس شرطة منطقة ترونج ماهاميك في بانكوك، أنه عثر على جثتي الرجلين وهما فيتنامي، 72 عاما، وكمبودي، 55 عاما، في غرفة احتجاز، من قبل أحد نزلاء الزنزانة، عندما عاد من المرحاض في منتصف الليل.

وأضاف أنه لم يتم تحديد سبب الوفاة، في انتظار نتائج التشريح، مشيرا إلى أن الغرفة في مركز احتجاز المهاجرين في بانكوك، التي عثر فيها على الرجلين كانت تضم إجمالي 15 محتجزا في ذلك الوقت.

ولم تعترف تايلاند، التي لم تصادق على اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين لعام 1951، بوضع اللاجئين وطالبي اللجوء، الذين يتم التعامل معهم بوصفهم مهاجرون غير شرعيين ومحتجزون.

وذكرت منظمة «فورتيفاي رايتس» الحقوقية في جنوب شرق آسيا ان الكثير من مراكز احتجاز المهاجرين التايلاندية «مكتظة بالنزلاء وغير صحية وتفتقر إلى الطعام الكافي والعلاج الطبي المناسب».

وتوفي عدد من المهاجرين غير الشرعيين بسبب أمراض مختلفة، أثناء احتجازهم في السنوات الأخيرة.