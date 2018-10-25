قال مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية، محمود الهباش، تعليقًا على اعتداء القوات الإسرائيلية على رهبان كنيسة الأقباط بالقدس، إنه قد حان الوقت للعالم أن يأخذ موقفًا من الهمجية التي تتعامل بها سلطة الاحتلال، مع المقدسات ورجال الدين، وعموم الشعب الفلسطيني، ومع كل ما هو غير إسرائيلي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسوؤليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أنه لم يعد هناك مجال لاستمرار الحديث تعبيرًا عن الغضب، في الإطار العربي فقط، معقبًا: «لم نسمع أحدًا في العالم أجمع، باستثنائنا نحن العرب، قد أبدى اعتراضه على هذا العدوان الهمجي».

وأوضح أن تعرض رجال الدين على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية، يبرهن على أن سلطة الاحتلال لا تؤمن بالسلام أو التعايش والإنسانية ولا الديمقراطية، وأنها لا تفهم سوى لغة واحدة، هي لغة العدوانية والهمجية.

وأكد أنه ينبغي على العالم أن يأخذ موقفًا من هذا التعدي، متابعًا: «أتكلم عن العالم الذي يتغنى بالديموقراطية وحقوق الإنسان، والعالم الذي أقام الدنيا ولم يقعدها حديثًا عن السعودية».

واستطرد أن دول العالم التي لا تتحرك تجاه ممارسات دولة الاحتلال الإسرائيلية، تمارس أنواعًا من النفاق مع سلطة الاحتلال التي يبدو أنهم يتعاملون معها، على أنها دولة فوق القانون، أو كطفل مدلل.

وحاصرت، صباح اليوم الأربعاء، قوات من الشرطة الإسرائيلية، رهبان من كنيسة الأقباط، بمدينة القدس، واعتقلت واحدًا منهم، أثناء احتجاجهم على قيام الحكومة الإسرائيلية بأعمال ترميم داخل دير السلطان المتنازع عليه.