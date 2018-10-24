رئيس قوات اليونيفيل والجيش اللبناني يؤكدان على التزامهما بإيقاف الأعمال العدائية

أعاد القائد العام للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل"، الجنرال ستيفانو ديل كول، التزام قواته والجيش اللبناني، بوقف الأعمال العدائية، وهو الأمر الذي ساهم في إشاعة الهدوء على مدى 12 عامًا.

وأكد ديل كول، خلال كلمة، اليوم الأربعاء، في الناقورة جنوب لبنان مجددًا على الالتزام المشترك لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان والقوات المسلحة اللبنانية بوقف الأعمال العدائية، وهو ما أنتج 12 عامًا من الهدوء الكلي، وإلى الوضع الحالي، حيث وجود مجتمع مستقر ومزدهر سيؤدي إلى تقدم وتنمية مستدامة".

وأضاف ديل كول، "إن قوة اليونيفيل تعمل منذ العام 1978 لحماية الاستقرار في جنوب لبنان وتعزيز السلام"، مشيرًا إلى أن "النساء والرجال في اليونيفيل يعملون كل يوم لإعطاء معنى عملي لميثاق الأمم المتحدة".

يذكر أن كلمة ديل كول، جاءت بمناسبة الاحتفال بالذكرى السنوية لدخول ميثاق الأمم المتحدة حيز التنفيذ في العام 1945، حيث يتم إحياء هذا اليوم منذ العام 1948، ولبنان هو واحد من الدول الأعضاء 51 المؤسسين للأمم المتحدة.