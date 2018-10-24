القبض على عاطل تخلص من صديقه بسبب خلافات مادية بالمطرية

ضبطت أجهزة الأمن بالقاهرة، عاطل؛ لاتهامه بقتل صديقه، بسبب خلافات مادية بينهما، وأمر اللواء محمد منصور، مدير الأمن، إحالته للنيابة التي تولت التحقيق.

تلقى قسم شرطة المطرية، بلاغًا من الأهالي، بمشاجرة أسفرت عن متوف، وبالانتقال أمكن تحديد طرفي المشاجرة (حسين.م - 50 سنة)، عاطل، توفى إثر إصابته بجرح شبه نافذ بالجانب الأيسر وآخر بالبطن، وتم نقله لمستشفي المطرية العام.

وبإعداد الأكمنة تم ضبط (محمد.أ - 28 سنة)، عاطل، تبين سابقة اقتراض المجني عليه مبلغ مالي من الثاني، وحال مطالبة الأخير برد المبلغ، حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الثاني على المجني عليه بسلاح أبيض أدت لوفاته.