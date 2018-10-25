إيطاليا تفرض غرامات مالية على «آبل وسامسونج» لتعمد إبطاء الهواتف القديمة

فرضت السلطات الإيطالية على شركتي (أبل) الأمريكية و(سامسونج) الكورية الجنوبية غرامات مالية قدرها 10 ملايين و5 ملايين يورو على التوالي بعد إدانتهما بـ"الإبطال المخطط" لهواتفهم الذكية.

وذكرت صحيفة (ذا جارديان) البريطانية على موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، أن جهاز حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار في إيطاليا أطلق تحقيقا في يناير الماضي ليجد أن بعض تحديثات أنظمة تشغيل الهواتف كان لها تأثيرا سلبيا على أداء الأجهزة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المعتقد أن يكون قرار السلطات الإيطالية هو الأول من نوعه ضد مصنعي الهواتف الذكية، وأن التحقيق جاء بعد اتهامات بأن تحديثات أنظمة التشغيل على الهواتف القديمة تسببت في إبطائها بشكل ملحوظ وهو ما يشجع المستهلكين على شراء الهواتف الأحدث بشكل مستمر.

وقال جهاز مكافحة الاحتكار الإيطالي -في بيان نقلته الصحيفة- إن (أبل) و(سامسونج) استخدمتا ممارسات تجارية غير نزيهة، مؤكدة أن تحديثات أنظمة التشغيل تسببت في أعطال خطيرة وأدت إلى ضعف الأداء بشكل كبير، وبذلك تسرع عملية استبدال الهواتف القديمة بالجديدة لدى المستخدمين.

وأضاف الجهاز أن الشركتين لم يزودا العملاء بمعلومات كافية حول تأثير أنظمة التشغيل الجديدة على هواتفهم القديمة، أو أي أساليب يمكن اتباعها لاستعادة الكفاءة الأصلية للأجهزة.

وقضى الجهاز بتغريم الشركتين أقصى عقوبة تتمثل في 5 ملايين يورو لكل منهما، كما أمرهما بعرض إخطار بالعقوبة على مواقعهما الإلكترونية الخاصة بالمستخدمين الإيطاليين.

وغرم الجهاز شركة (أبل) 5 ملايين يورو إضافية بسبب فشلها في تقديم معلومات واضحة للمستهلكين حول الخصائص "الأساسية" لبطاريات الليثيوم، بما في ذلك متوسط عمرها المتوقع وكيفية الحفاظ عليها أو استبدالها في هواتف "أيفون".

وعلق متحدث باسم (سامسونج) -في بيان نقلته الصحيفة- معربا عن استياء الشركة من القرار ونيتها لاستئناف الغرامة، قائلا: "سامسونج لم تصدر أي تحديث يؤثر على أداء (جالاكسي نوت 4).. على العكس سامسونج دائما ما أصدرت تحديثات تمكن عملائنا من الحصول على أفضل تجربة ممكنة".

وأوضحت الصحيفة أن (سامسونج) أخبرت مستخدمي هواتف (جالاكسي نوت 4) بتنصيب النسخة الجديدة من نظام تشغيل (أندرويد) المعد خصيصا لأجهزة (جالاكسي نوت 7) الحديثة، وهو ما ادعى المستخدمون أنه تسبب في إبطاء الهواتف القديمة.

وأضافت الصحيفة أنه بالمثل نصحت أبل مستخدمي هاتف "أيفون 6" بتنصيب نظام تشغيل جديد مصمم لهواتف "أيفون 7"، ما أدى إلى ظهور مشاكل لدى مستخدمي الهواتف القديمة.