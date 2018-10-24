قال المنتج السينمائي، محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إن المخرج الفرنسي كلود ليلوش قد اعتذر عن الحضور للتكريم في المهرجان، لأنه لا يريد أن يضع نفسه في موقف محرج، بعد أن وصلت إليه الأنباء بشأم ما يدور على الساحة المصرية، من جدل بشأن تكريمه.



وأضاف خلال لقائه مع برنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الثلاثاء، أن بعض ممن أطلقوا الحملة ضد تكريم كلود ليلوش في مهرجان القاهرة السينمائي، ينطلقون من مصالحهم الشخصية، مؤكدًا أنهم لا يتحركون من منطلق ما يدعونه من حب الوطن، أو مصلحة المهرجان.



واستطرد أنه لو اتيحت فرصة دعوة المخرج الأمريكي ستيفن سبيلبيرج، المعروف بميله نحو إسرائيل، فسيدعوه، معقبًا أن المصريين شعب يحب الفن والحياة، لكن في الوقت نفسه هناك من يزايد على الآخرين بالوطنية.



وتابع: «ينبغي أن ننفتح على العالم، وألا نظل نخاطب أنفسنا، وننغلق في قوقعة»، مستطردًا أن فيلم «جرين بوك» للمخرج الأمريكي بيتر فاريلي، سيكون فيلم افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، كأول عرض في الشرق الأوسط.