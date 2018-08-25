شهدت قضية الطفلين «ريان ومحمد» والمعروفة إعلاميًا باسم طفلي «ميت سلسيل» بالدقهلية تطورات مفاجئة، حيث أنكر والد الطفلين والمتهم الأول محمود نظمي أمام المحكمة في جلسة سرية أمس الثلاثاء، اعترافه بقتله الطفلين، وفقًا لتصريحات محاميه عبد الستار جاد.



وتستعرض «الشروق» تسلسلا زمنيا لأحداث قضية طفلي «ميت سلسيل» منذ بدايتها في شهر أغسطس الماضي بعد الإبلاغ عن خطف الطفلين وحتى إنكار المتهم قتله لهم، في ثاني جلسات المحاكمة أمس.



21 أغسطس 2018



• تلقت مديرية أمن الدقهلية بلاغًا من الرائد محمد فتحي، رئيس وحدة البحث الجنائي بقسم شرطة ميت سلسيل، يفيد باختفاء الطفلين ريان (4 سنوات)، ومحمد (3 سنوات)، أثناء التنزه في عيد الأضحى الماضي مع والدهما محمود نظمي.



• وأوضح والدهما أنه فوجيء بأحد الأشخاص يحاول إثبات معرفته به سابقًا، ولم يجد أطفاله في الملاهي بعدها، وترددت أنباء عن اصطحاب الأطفال خارج الملاهي بواسطة امرأة ترتدي النقاب، ولكن لم يتم ثبوت ذلك بسبب عدم وجود كاميرات مراقبة في المكان.



22 أغسطس 2018



• عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، على جثتي الطفلين «ريان ومحمد»، وتلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بالعثور على الجثامين داخل أحد الترع الموجودة بمركز فارسكور التابع لمديرية أمن دمياط.



23 أغسطس 2018



• تشيع جثامين الأطفال «محمد وريان» وسط حشود من أهالي قرية ميت سلسيل بالدقهلية.



• اختفاء والد الطفلين محمود نظمي عقب تشييع الجنازة، وفشلت قوات الأمن في الوصول إليه، حتى سلم نفسه في ساعات مبكرة من صباح اليوم التالي.



24 أغسطس 2018



• اعتراف والد الطفلين بقتلهما أمام فريق البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية، بعد اصطحابهما بسيارته الخاصة وإلقائهم من أعلى سور كوبري فارسكور، ثم الإبلاغ عن اختفائهم.



25 أغسطس 2018



• قررت نيابة شمال المنصورة الكلية تحت إشراف المستشار خالد خضر، المحامي العام، حبس المتهم محمود نظمي السيد، 30 سنة والد الطفلين 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد اعترافه بقتل طفليه ووجهت له النيابة تهمة القتل العمد.



26 أغسطس 2018



• تجديد النيابة حبس المتهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات على أن يراعى له التجديد في الميعاد القانوني.



• وإصدار مصلحة الطب الشرعي تقرير يفيد بتعاطي المتهم عقار الحشيش ومخدر الترامادول بعد أخذ العينات اللازمة من المتهم بناء على توصيات النيابة.



29 أغسطس 2018



• مظاهرات واعتراضات شهدتها قرية ميت سلسيل، على اعتراف المتهم مؤكدين أنه تم إجباره على الاعتراف، وتدخلت الشرطة وقوات الأمن المركزي بالمحافظة لفض المظاهرات.



• حالة من الجدل شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي بعد تسريب شائعات عن متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي بنفسه للقضية وأنباء عن تورط شخصيات كبيرة ورجال أعمال فيها، وهذا ما تم نفيه من الجهات المعنية فيما بعد.



2 سبتمبر 2018



• أمر المستشار نبيل صادق، النائب العام، بإحالة محمود نظمي، المتهم بقتل نجليه في الدقهلية، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.



5 سبتمبر 2018



• حددت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات المنصورة، أولى جلسات محاكمة محمود نظمي محمد السيد، المتهم بقتل أطفاله يوم الأحد 21 أكتوبر 2018، بما ورد في مذكرة أمر الإحالة من النيابة العامة في القضيتين رقمي 1483 لسنة 2018 إداري مركز ميت سلسيل، و4521 لسنة 2018 إداري مركز فارسكور بتهمة القتل العمد.



21 أكتوبر 2018



• بدء أولى جلسات محاكمة محمود نظمي المتهم بقتل طفليه بمحكمة جنايات المنصورة الدائرة الثالثة، قادمًا من سجن جمصة، وقد وصل المتهم إلى مقر المحكمة وسد حراسة مشددة، وبدأت الجلسة في حضور أسرة المتهم وزوجته ومحاميه عبدالستار جاد، الذي رفض الإدلاء بأي تصريحات فيما يخص القضية.



• وقررت محكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار نسيم بيومي، تأجيل محاكمة محمود نظمي المتهم بقتل طفليه في محافظة الدقهلية بهدف سماع الشهود إلى الثلاثاء 23 أكتوبر2018.



23 أكتوبر 2018



• أنكر المتهم محمود نظمي اعترافه بقتل أطفاله في جلسة سرية في محكمة جنايات المنصورة، وبرر اعترافه بذلك سابقًا بسبب الضغط عليه والإجبار، بحسب تصريحات محاميه عبد الستار جاد.



• واستمعت المحكمة لشهود الدفاع في القضية، وأكد شقيقي المتهم للمحكمة أن المتهم شاب طيب ولا يمكن أن يفعل هذا بطفليه، وأنه كان يحبهما كثيرًا.



ولا تزال قضية مقتل الطفلين «ريان ومحمد»، والمعروفة إعلاميًا بقضية طفلي ميت سلسيل تشغل الرأي العام، وخاصة بعد إنكار والدهما المتهم محمود نظمي أمام محكمة جنايات المنصورة، أمس الثلاثاء، في ثاني جلسات محاكمته، اعترافه سلفًا بإلقاء طفليه من أعلى كوبري مدينة فارسكور بسبب وقوعه تحديد تهديد، ولاقى إنكاره ترحيبًا من أفراد أسرته وزوجته.