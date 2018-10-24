ولي عهد البحرين: لم نسجل نموا سلبيا في الاقتصاد رغم التحديات

قال ولي عهد مملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، إن بلاده لم تسجل نموا سلبيا في الاقتصاد برغم التحديات التي جرت عام 2011.

وقال ولي عهد مملكة البحرين - خلال كلمته بمنتدى مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض وفقا لقناة (العربية الحدث) الإخبارية - إن بلاده أطلقت عام 2008 رؤية 2030 والتي كانت مبنية على أسس التنافسية والعدالة والاستدامة، لافتا إلى أن مملكة البحرين نجحت في مواجهة الاضطرابات عام 2011 ولم يكن فيها أي نمو سلبي، مضيفا: "وضعنا معالجة لـ 6 مجالات للإنتاج منها الطاقة والعمالة والقوانين التي يجب أن تكون موازية لأفضل الممارسات العالمية".

وأوضح ولي عهد البحرين "أن مستويات الإنفاق التي وضعناها لم تكن متناسبة مع الوضع الراهن، لكننا تمكنا من تحقيق نمو جيد العام الماضي، بسبب تنويع اقتصادنا والنفط أصبح 80% من إجمالي الناتج المحلي لمملكة البحرين".