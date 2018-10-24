«اليابان» «ترتاح» لإطلاق سراح صحفي كان محتجرا في سوريا منذ 3 سنوات

أعرب رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، اليوم الأربعاء، عن ارتياحه لنبأ إطلاق سراح صحفي ياباني كان مخطوفا من قبل مسلحين في سوريا منذ 3 سنوات.

وقال «آبي»، في تصريحات صحفية: «أشعر بارتياح لسماع هذا النبأ». وأضاف أن الحكومة اليابانية تأمل في أن تتأكد من أن الرجل الذي أطلق سراحه هو الصحفي جومبي ياسودا «بأسرع وقت ممكن».

وفُقِدَ أثر «ياسودا» بعد دخوله إلى سوريا في يونيو 2015 لتغطية الحرب الدائرة هناك. وأفادت تقارير بأن جماعة فتح الشام -(جبهة النصرة سابقا) المرتبطة بتنظيم القاعدة- هي التي تحتجزه.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، يوشيهيدي سوجا، إن حكومة طوكيو تعتزم تأكيد هوية الرجل الموجود في مدينة أنطاكيا التركية الساعة 3 مساء.

وكان «سوجا» صرح في مؤتمر صحفي، مساء أمس الثلاثاء، بأن السلطات القطرية أبلغت بلاده بأن «ياسودا» أطلق سراحه ووصل إلى تركيا. وقدم الشكر لقطر وتركيا على مساعدتهما. ونفى أن تكون اليابان دفعت أي فدية.