«السياحة»: فتح باب العمرة مبكرا مع الالتزام بضوابط العام الماضي

• وتطالب اللجنة العليا بإعلان موعد البدء



ذكر بيان لوزارة السياحة، اليوم الأربعاء، أن الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة قررت البدء في فتح موسم العمرة مبكرا، مع الالتزام بالضوابط المنظمة لرحلات العمرة التي وضعتها اللجنة واعتمدتها الوزيرة الموسم الماضي 1439هـ، بعد تلقيها تقرير اللجنة العليا للحج عن موسم العمرة الماضي وتوصياتها للموسم الجديد 1440هـ، والتي كان من أهمها فتح العمرة على مدار العام، مع الالتزام بالحد الأقصى لإجمالي عدد التأشيرات المستهدف تنفيذها في الموسم الواحد بـ500 ألف تأشيرة، يتم تنفيذ 20% منها خلال شهر رمضان.

وأضاف البيان أن الوزيرة طالبت اللجنة العليا للحج بسرعة الإعلان عن فتح العمرة، والبدء في توثيق العقود.

وحسب بيان الوزارة، فإن «المشاط» كلفت اللجنة العليا بتحديد آليات وضوابط ومواعيد التوثيق وآليات توزيع الفرص للشركات المصرح لها بالعمرة وفقا للأعداد المحددة والمعلن عنها.

وكانت اللجنة العليا للحج قد أوصت -في تقريرها الذي رفعته لوزيرة السياحة- بفتح باب العمرة مبكرا؛ لمنع الزحام والتكدس الذي شهده الموسم الماضي، بسبب ضيق الفترة التي كانت مخصصة للعمرة، كما أنه يساهم في تخفيض أسعار برامج العمرة للمواطنين لتتناسب مع جميع المستويات.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أنها أخذت في عين الاعتبار كل ما جاء في تقرير اللجنة العليا للحج؛ حرصا منها على مصلحة المواطن المصري والتسهيل عليه. وأكدت على التعاون القائم والمستمر بين الوزارة واللجنة، مشيرة إلى أن هذا التنسيق كان أحد أهم العوامل الرئيسة لنجاح الموسم الماضي.