«هآرتس» الإسرائيلية: نتنياهو يمنع ليبرمان من اتخاذ قرارات انفرادية حول غزة

ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قرر أن تكون القرارات المتعلقة بوقف إدخال الوقود والمساعدات الإنسانية إلى غزة من صلاحيات المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر المعني بالشؤون الأمنية "الكابينت" بعد أن كانت حصراً بيد وزير الدفاع أفيجدور ليبرمان.

وأوضحت الصحيفة فى تقرير لها، أن السبب يعود لتفرد ليبرمان في قرار منع إدخال الوقود مؤخراً، حيث سمع نتنياهو ووزراء الحكومة بهذا القرار عبر الإعلام، معبرين عن سخطهم لعدم إطلاعهم على القرار سلفاً، وفقاً لما نقلته وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا".

وقررت سلطات الاحتلال، أمس الثلاثاء، استئناف السماح بإدخال الوقود القطري لصالح محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة، بعد منع دخوله منذ الأسبوع الماضي.

بدورها، ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن القرار اتخذه ليبرمان الليلة بعد التشاور مع الجهات الأمنية والعسكرية ذات الصلة.

يذكر أن قطر قررت قبل أسبوعين تقديم مساعدات إنسانية عاجلة لغزة بقيمة 150 مليون دولار، حيث يعاني القطاع من أزمة كهرباء حادة منذ 12عاماً، ويتراوح عدد ساعات قطع التيار الكهربائي حاليًا بين 18و20 ساعة يومياً، نتيجة قلة مصادر الطاقة.