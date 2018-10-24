السجن 15 عاما لأمين شرطة تسبب في هروب متهم مكلف بحراسته

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قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد مصطفى الفقى، بالسجن 15 عاما لأمين شرطة بتهمة هروب متهم مكلف بحراسته.

كما قضت بحبس المتهم 3سنوات وزوجته وحماته 3 سنوات بتهمة مساعدته على الهرب.

تعود احداث الواقعة عندما تمكن "تامر . م" متهم محبوس على ذمة قضية مخدرات، من الهرب بعدما غافل أمين الشرطة المكلف بحراسته، وهرب أثناء خروجه من محكمة عابدين.

وتبين من التحريات والتحقيقات أن زوجة المتهم ووالدتها، ساعدوه على الهرب وطلبا من أمين الشرطة احتساء الشاى على مقهى أمام المحكمة ،وغافله المتهم وهرب.

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم الهارب وزوجته ووالدتها ،وأمرت النيابة بإحالتهما لمحكمة الجنايات.