تستضيف مدينة الأقصر التاريخية بصعيد مصر، غدًا الخميس، 450 شخصية عربية وأجنبية، من أعضاء وفود 120 دولة، قدمت للمشاركة بأعمال الدورة الـ 112 لاجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للرياضات الجوية FAI.

ويقام المؤتمر، الذي تستضيفه الأقصر لمدة ثلاثة أيام، بعد غياب دام 85 عامًا، حيث كان آخر انعقاد له بمصر عام 1933.

وقال أحمد إدريس، عضو مجلس إدارة نادي الطيران المصري، وعضو لجنة السياحة بمجلس النواب لوكالة الأنباء الألمانية ( د. ب. أ)، اليوم، إن وزارة الطيران المدني المصرية، وسلطات مدينة الأقصر، استعدت لاستقبال ضيوف الاجتماع عبر لجنة مشتركة جرى تشكيلها من مختلف الوزارات المعنية.

وأشار إلى، تجهيز فرق عمل خاصة، لاستقبال الضيوف بمطاري القاهرة والأقصر، كما جرى إعداد برنامج سياحي خاص للضيوف الـ450 لزيارة معابد ومقابر ملوك وملكات ونبلاء الفراعنة في شرق وغرب مدينة الأقصر.