القوى العاملة تشارك في التحضير للقمة المصرية السودانية

يشارك محمد سعفان وزير القوى العاملة، اليوم الأربعاء، في الاجتماع الوزاري التحضيري للجنة العليا المشتركة المصرية السودانية برئاسة وزيري خارجية البلدين.

وقال سعفان إن هناك تعاون كامل وتنسيق على أعلى مستوى مع وزير العمل والإصلاح الإداري السوداني بحر إدريس في القضايا المتعلقة بالعمال في البلدين الشقيقين.

وأشار وزير القوى العاملة إلى أن اجتماع كبار المسؤولين في مجال القوى العاملة بالبلدين قد ناقشوا عددا من الموضوعات منها مذكرة تفاهم سلمها الجانب السوداني حول السلامة والصحة المهنية والثقافة العمالية لدراستها من الجانب المصري فضلا عن الاتفاق على الصيغة النهائية لمشروع البرنامج التنفيذي للتعاون الفني لعامي 2019/2020 والمنتظر التوقيع عليها خلال أعمال اللجنة الرئاسية.