مورينيو: منذ القرعة ونعرف أننا سننافس على وصافة المجموعة

أكد البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد، أن فريقه يعرف منذ إجراء قرعة المجموعات بدوري أبطال أوروبا، أنه سينافس فالنسيا على المركز الثاني لأن يوفنتوس هو المرشح الأبرز للصدارة.

وقال البرتغالي في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية "منذ القرعة عرفنا أنها ستكون معركة مع فالنسيا على المركز الثاني، وهذا ما سنحاول القيام به، يوفنتوس مرشح فوق العادة للصداراة وأيضًا لحصد اللقب هذا الموسم".

وأضاف "عانينا من قلة اللاعبين والخيارات في هذه المباراة، لابد أن تضع في الاعتبار أن أليكسيس سانشيز وجيسي لينجارد كانا في المدرجات، فيلايني ربما كان هناك أو لم يكن، لم أره ربما كان في منزله، والخيارات الهجومية التي كنت أملكها، لاعب شاب يبلغ من العمر 18 عاما لم يلعب سابقًا مع الفريق الأول".

واختتم حديثه قائلاً "لا يمكن أن تتوقع من طفل صغير أن يأتي ويشارك في مباراة مثل هذه ويسجل لي هدفًا، لهذا لم أقم بأي تبديلات، احتفظت فقط باللاعبين المتواجدين في الملعب".

يذكر أن يوفنتوس فاز على يونايتد أمس في ملعبه اولد ترافورد، بهدف نظيف ضمن الجولة الثالثة لدور المجموعات من دوري الأبطال.