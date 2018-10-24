إيطاليا تؤكد استضافة مؤتمر دولي حول ليبيا الشهر المقبل

أكد رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، أن بلاده ستستضيف الشهر المقبل، مؤتمرًا دوليًا، بشأن ليبيا، وتتوقع أن تسهم روسيا في نجاحه.

وجاء هذا الإعلان، أثناء مؤتمر صحفي مشترك عقده كونتي، اليوم الأربعاء، في موسكو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في أعقاب مفاوضات جرت بينهما، بحسب قناة "روسيا اليوم".

من جانبه، أعرب بوتين عن دعم موسكو لكل ما تفعله إيطاليا في مجال التسوية الليبية، لاسيما المؤتمر الذي سيعقد في مدينة باليرمو 12-13 نوفمبر المقبل، بمشاركة جميع الأطراف المعنية بالتسوية الليبية.

وقال الرئيس الروسي، ردًا على سؤال الصحفيين بشأن ما إذا كان سيحضر المؤتمر شخصيًا: "لا أعرف بعد ما إذا كنت سأستطيع المشاركة شخصيًا، لكن التمثيل الروسي سيكون عاليًا".