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ولي عهد أبو ظبي يبحث مع وزير الخزانة الأمريكي مكافحة تمويل الإرهاب

أبو ظبي - د ب أ:
نشر فى : الأربعاء 24 أكتوبر 2018 - 5:31 م | آخر تحديث : الأربعاء 24 أكتوبر 2018 - 5:31 م

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات، اليوم الأربعاء، ستيفن منوتشين وزير الخزانة الأمريكي.

وبحث الجانبان «علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين في مختلف الجوانب المالية والاقتصادية والاستثمارية وفرص وإمكانات تطويرها المستقبلية».

وقالت وكالة أنباء الإمارات إن اللقاء تناول عددا من المسائل والقضايا التي تهم البلدين خاصة جهودهما المشتركة في مكافحة الفساد وتمويل الإرهاب.

حضر اللقاء من جانب الإمارات الشيخ طحنون بن زايد مستشار الأمن الوطني، وعبيد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، وعلي الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني.


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