محمد يوسف : يجب أن ننسي الذكريات قبل مواجهة الترجي

أكد محمد يوسف، المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الفوز الذي حققه الفريق، اليوم، أمام وفاق سطيف والوصول إلى النهائي الإفريقي يعد تتويجًا لمجهود المنظومة بالكامل التي عملت وساهمت في وصول الأهلي للمباراة النهائية، بدءًا من مجلس الإدارة، ومروًا بالمدير الفني، والجهاز المساعد، واللاعبين، والجماهير.

وأشاد المدرب العام للأهلي بحالة التركيز الكبيرة التي كان عليها اللاعبون خلال الفترة الماضية، وسعيهم الدائم خلال هذه المرحلة لحسم المواجهات، واختتمت اليوم الثلاثاء، بالفوز على وفاق سطيف والصعود إلى نهائي دوري ابطال افريقيا.

وعن مباراة اليوم، قال يوسف: “المباراة صعبة. ووفاق سطيف فريق مميز، ويجيد اللعب على ملعبه بشكل أفضل خصوصًا وأن الجماهير زادت من حماس لاعبيها من بداية المباراة، ولكن خبرات لاعبي الأهلي كانت لها الأفضلية في التعامل مع المباراة “.

واستكمل يوسف: “تحدثنا مع اللاعبين قبل المباراة حول أهمية الفوز خارج ملعبنا أو تحقيق أفضل نتيجة ممكنة تضمن لنا خطف بطاقة الصعود للنهائي، وهو ما تعامل معه لاعبو الأهلي بذكاء، وكان لهم الأفضلية في فرض أسلوبهم وطريقة لعبهم على معظم أوقات المباراة وكان الأهلي الأقرب للتهديف في أوقات كثيرة من عمر اللقاء”.

وأضاف يوسف، أن الوصول إلى النهائي خطوة يجب أن نتجاوزها جميعًا خصوصًا وأنه لا أحد يتذكر عدد المرات التي وصل فيها الأهلي للنهائي من كثرتها، ولكن التاريخ يتذكر دائمًا عدد البطولات التي تحققت وهذا ما يهدف إليه اللاعبون والجهاز الفني الآن.

وعن مواجهة الترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، قال المدرب العام إنها مباراة بالطبع صعبة وأمام منافس قوي. يجب أن نحضر أنفسنا جيدًا وأن ننسى التاريخ وذكريات آخر نهائي للأهلي أمام الترجي في 2012 لأن التاريخ ليس مقياسًا، ولكل مباراة ظروفها والاستعدادات الخاصة بها.