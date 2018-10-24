وزيرة الدفاع الألمانية تعترف بارتكاب خطأ بالاستعانة بمستشارين بالمخالفة للوائح

اعترفت وزيرة الدفاع الألمانية، أورزولا فون دير لاين، بارتكاب خطأ بالاستعانة بخبراء خارجيين في مجال الكمبيوتر في وزارتها على نحو مخالف للوائح.

وقالت الوزيرة في تصريحات لمجلة "شتيرن" الألمانية، المقرر صدورها غداً الخميس، "الطريقة التي تم بها الاستعانة بخدمات استشارية كانت غير سليمة في بعض جوانبها".

وأعلنت في تصريحاتها للمجلة، أنها تعتزم تأسيس في وزارتها هيئة مركزية مختصة بمنح العقود، بالإضافة إلى تعزيز الإشراف المهني على الهيئات التابعة للوزارة، حيث يُدار هناك الجزء الأكبر من عمليات منح العقود.

وذكرت مجلة "دير شبيجل" الألمانية، الخميس الماضي، أن لديها معلومات تفيد بأن الادعاء العام في برلين يحقق حالياً، فيما إذا كانت الاستعانة الدائمة للوزيرة بمستشارين يعملون لصالح شركات، يعتبر مساعدة متعمدة على العمل الحر الوهمي.

وبحسب تقرير المجلة، بدأت التحقيقات على أساس دعوى قضائية ضد الوزيرة، العضو بالحزب المسيحي الديمقراطي الذي ترأسه المستشارة أنجيلا ميركل، في 30 سبتمبر الماضي، والتي يعتقد أن موظفاً مطلعاً بوزارة الدفاع هو الذي يقف وراءها.

ويحظر القانون على أصحاب الشركات الحرة العمل لصالح جهة واحدة بشكل دائم، وإلا تلزم هذه الجهة بدفع المستحقات الاجتماعية عنه، حيث تتعرض الشركات للمساءلة القانونية إذا ثبت أنها ساعدت في إيهام السلطات المعنية بأن شركة ما تعمل بشكل حر، حسبما أوضحت المجلة، وهو ما تتهم به الوزيرة وفقا للدعوى، حيث "استعانت الوزارة بمستشارين على مدى فترة طويلة، وعمل هؤلاء المستشارون في وزارة الدفاع وكأنهم موظفون"، حسبما جاء في الدعوى.

وأشارت المجلة إلى أن تقريراً سرياً للجهاز المركزي للمحاسبات في ألمانيا، تضمن هذه التهمة بالفعل، "بل إن المحققين ذهبوا خطوة أكثر من ذلك، حيث تبين لهم أن الوزارة لا تستطيع الاستغناء عن خدمات مستشارين، خاصة فيما يتعلق بتحديث قطاع التقنية الإلكترونية في الوزارة"، كما أكد المحققون أن الوزارة دأبت على منح مهام استشارية لشركات بشكل حر وبدون مناقصات.