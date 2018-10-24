قالت الفنانة «صابرين»، إن الفنان الكوميدي سمير غانم، ساهم في إنقاذ حياتها عندما كانت في عمر 21 عامًا، في واقعة قديمة جمعتهما معًا، أثناء تصوير فيلم «العرضحالجي»، موضحة: «لولا وجود أستاذ سمير غانم، كان زماني مت وأنا عندي 21 سنة».



وأضافت «صابرين»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «on e»، مساء الثلاثاء، أنها أثناء تصويرها لهذا الفيلم، تعرضت لأزمة صحية، مما جعل «غانم»، يأخذها إلى المستشفى على الفور.



وتابعت: «الأستاذ سمير اتخض وخدني جري ووداني المستشفى، وجابلي الدكتور وكشف عليا»، مستطردة أنه أوقف تصوير الفيلم بأكمله، وأصر على أن تجري عملية جراحية، متعلقة بهذه الأزمة.



وذكرت أن هذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها عن هذا الموقف، مضيفة أن أي ممثل شارك مع سمير غانم في عمل فني، استطاع أن يأخذ جواز مرور للنجومية والتمثيل.



