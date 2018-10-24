ميجان ماركل تشدد على أهمية تعليم المرأة في فيجي

في أول خطاب رسمي لها في الجولة الملكية لدوق ودوقة ساسكس، شددت ميجان ماركل، زوجة الأمير البريطاني هاري، في دولة فيجي، اليوم الأربعاء، على أهمية تعليم المرأة وكيف يمكن أن يفيد ذلك المجتمع بأكمله.

وتحدثت ميجان في جامعة "ساوث باسيفيك" في سوفا، عن نضالها من أجل توفير نفقات تعليمها الجامعي في الولايات المتحدة قبل أن تصبح ممثلة ناجحة.

وقالت ميجان أمام الحشد: "كان ذلك من خلال المنح الدراسية، وبرامج المساعدات المالية والعمل أثناء الدراسة، حيث أنفقت ما كنت أتقاضه من وظيفة في الحرم الجامعي مباشرة على دراستي، حتى تمكنت من الالتحاق بالجامعة".

وأضافت: "ودون شك، كان هذا يستحق كل جهد. ينبغي منح الجميع فرصة تلقي التعليم الذي يريدونه، وبالنسبة للنساء والفتيات في الدول النامية، هذا أمر حيوي".

وقالت إن توفير فرص التعليم للنساء هو مفتاح التنمية الاقتصادية والاجتماعية "لأنه عندما يتم إعطاء الفتيات الأدوات المناسبة للنجاح، فيمكنهن خلق مستقبل لا يصدق، ليس فقط لأنفسهن ولكن أيضًا لمن حولهن".

وهذا هو الخطاب العام الثاني الذي تلقيه دوقة ساسكس منذ زواجها من الأمير هاري في مايو، وكان الخطاب الأول في لندن.

ويواصل الزوجان الملكيان زيارتهما إلى فيجي قبل أن يتوجها إلى تونجا غدا الخميس.