السعودية تعدم مصريا قصاصا لسوري

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، عن تنفيذ حكم الإعدام على مصري يُدعى السيد محمد الصغير الحداد، قتل شخص سوري يُدعى محمود برهو الرملة، بضربه وهو غافل من الخلف بحديدة على رقبته ورأسه عدة ضربات، ما أدى إلى وفاته.

وقالت «الداخلية السعودية»، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية، مساء الأربعاء، إنه «بفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزئية، وصدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم عليه بالقتل».

وأضافت: «أُيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، وقد تم تنفيذ حكم القتل حدًا بالجاني السيد محمد الصغير الحداد، اليوم، بمدينة حائل بمنطقة حائل».

وأكدت وزارة الداخلية حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على استتاب الأمن، وتحقيق العدل، وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، أو يسلب أموالهم، محذرة كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.