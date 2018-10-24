العراق يعتزم مواصلة صادرات النفط الخام عبر تركيا والأردن خلال السنوات الأربع المقبلة

كشفت مسودة مشروع برنامج الحكومة العراقية -برئاسة رئيس الوزراء المكلف عادل عبدالمهدي- للسنوات الأربع المقبلة، استمرار تطوير الطاقات الإنتاجية للنفط الخام وإنتاج الغاز الطبيعي والمصاحب والعمل لتقليص حرق الغاز وتوفيره لإنتاج الطاقة الكهربائية.

واشتمل البرنامج -الذي تتعلق أحد بنوده بتطوير القطاع النفطي- التعجيل بتطوير وتوسيع طاقة منظومة التخزين والنقل والتحميل في المنطقة الجنوبية ومشروع حقن الماء من أجل زيادة إنتاج النفط الخام والتصدير والتسريع في زيادة واستمرار عمل منافذ تصدير النفط الخام عبر تركيا والأردن كضرورة استراتيجية واقتصادية.

كما تعهدت الحكومة العراقية الجديدة بالقيام بدور فاعل في منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» بما يحقق مصلحة العراق ويراعي مصالح الدول المصدرة والمستهلكة للنفط وإكمال مشاريع التصفية مع الشركات الأجنبية والتركيز على إيجاد فرص استثمارية ضمن قانون الاستثمار النفطي لبناء مصاف جديدة وتطوير الصناعات المشتقة كالبتروكيمياويات والأسمدة والمشتقات النفطية والغازية والكبريت لتنويع صادرات جديدة غير النفط الخام.

في الوقت نفسه، يستهدف العراق حاليا زيادة الطاقات الإنتاجية من النفط الخام من 4.782 مليون برميل يوميا حاليا إلى 5 ملايين برميل يوميا خلال العام المقبل، مع زيادة القدرة التصديرية إلى 4 ملايين برميل يوميا مقابل 3.650 مليون برميل حاليا.