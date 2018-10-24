«الزراعة»: 37 ألف فدان إجمالي المساحة المزروعة بالجوافة وفقا لمعايير الجودة

قال الدكتور ممدوح السباعي رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، إن خطة إنقاذ الجوافة وفقا لمعايير الجودة وتطبيق المواصفات الفنية الجيدة اعتمدت على حل إشكالية استخدام مبيدات مكافحة ذبابة الفاكهة في الجوافة، وفقا للتوصيات الفنية للجنة مبيدات الآفات الزراعية والتوصيات العلمية للمكافحة، بما يحد من وجود متبقيات المبيدات، ويساهم في زيادة إنتاجية المحصول، بما ينعكس على زيادة المعروض منه في الأسواق وزيادة صادرات مصر من الجوافة وفقا لهذه المعايير.

وأضاف «السباعي» أن إجمالي المساحة الكلية المنزرعة بالجوافة في مصر تصل إلى 37 ألفًا و343 فدانًا، بإنتاج يصل إلى 339 ألفا و520 طنا، منها مساحة 31 ألفا و77 فدانا بالدلتا ووادي النيل تنتج 301 ألف و483 طنًا، بمتوسط إنتاجية 10.8 طن، وتصل مساحة الأراضي المنزرعة بالجوافة في الأراضي الجديدة إلى 6266 فدانا، بإجمالي 38 ألف طن، بمتوسط إنتاجية تصل إلى 7.7 طن للفدان بالأراضي الجديدة.

وأوضح «السباعي»، في بيان صحفي اليوم، أن خطط المكافحة تستهدف تفعيل دور وزارة الزراعة في حماية الإنتاج المحلي من الجوافة وتحسين نوعيته من ناحية الجودة، فضلا عن دور الوزارة بالتنسيق مع الوزارات المعنية بتحقيق التوازن في الأسواق بين العرض والطلب والحد من دور مافيا تجارة الفاكهة في السيطرة على الأسعار، فضلا عن الاستفادة من مختلف منافذ التسويق بالمحافظات.

وأشار إلى أن هناك حملات مرورية على حدائق الفاكهة وخاصة الجوافة لنشر التوصيات للمزارعين والمعاملات الجيدة في الزراعة؛ منعا للإصابة بالآفات وزيادة الإنتاج المحلي أو التصديرية.