مديرة بـ«مكتبة الكونجرس»: الإسلام و«العربية» يُدرسان حتى أقصى الغرب في كندا وأمريكا

قالت جايين ماكوليف، المدير الافتتاحي للتواصل الوطني والدولي في مكتبة الكونجرس بالولايات المتحدة، إن العالم يسمع ويرى الجهود التي يبذلها الأزهر وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب لبناء جسور التواصل وتحقيق السلام بين الإسلام والغرب بالتعاون مع القادة الدينيين في العالم.

وأضافت «ماكوليف»، خلال الندوة الدولية التي ينظمها الأزهر الشريف ومجلس حكماء المسلمين بعنوان «الإسلام والغرب.. تنوع وتكامل»، أن الدين الإسلامي واللغة العربية يُدرسان الآن حتى أقصى الغرب في كندا والولايات المتحدة، ووصل الاهتمام بهما إلى تخصيص برامج لهما في الماجستير والدكتوراه، وهو ما سيؤدي إلى إيجاد جيل من الشباب يشكل نسبة كبيرة من المفكرين العالميين في العقود القادمة.

كان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قد افتتح أول أمس أعمال الندوة التي ينظمها الأزهر الشريف ومجلس حكماء المسلمين؛ لبحث القضايا المعاصرة المتعلقة بالعلاقة بين الإسلام وأوروبا، من خلال نقاشات مستفيضة يشارك فيها نخبة من القيادات والمتخصصين في العلاقة بين الإسلام والغرب؛ وذلك بهدف الوصول إلى رؤى مشتركة حول كيفية التعاطي مع تلك القضايا، ودعم الاندماج الإيجابي للمسلمين في مجتمعاتهم، كمواطنين فاعلين ومؤثرين، مع الحفاظ على هويتهم وخصوصيتهم الدينية.