وفاة 6 أطفال بسبب مرض فيروسي في نيوجيرسي الأمريكية

قالت السلطات في ولاية نيوجيرسي الأمريكية الثلاثاء إن تفشي مرض فيروسي أدى إلى وفاة ستة أطفال وإصابة 12 آخرين.



وأكدت إدارة الصحة في نيوجيرسي وجود 18 حالة إصابة، توفي من بين المصابين ستة أشخاص، جراء الفيروس الذي يهاجم الغدد، وذلك بين الأطفال المقيمين في مركز واناكي للتمريض وإعادة التأهيل في هاسكل / نحو40 كم شمال غربي مدينة نيويورك/.



والفيروسات الغدية هي عائلة من الفيروسات التي تسبب في كثير من الأحيان مرضا خفيفا، خاصة عند الأطفال الصغار.



وقالت الإدارة في بيان إن سلالة هذا الفيروس (أدينوفيروس 7) "ترتبط بشكل خاص بنمط المعيشة الجماعية وقد يكون أكثر شدة".



ووصفت السلطات هؤلاء المتضررين بـ "الأطفال الضعفاء طبيًا الذين لديهم أجهزة مناعة شديدة الاختلال".



وقالت السلطات إن التحقيق في تفشي المرض مستمر