إيطاليا تستضيف مؤتمرا دوليا حول ليبيا الشهر المقبل

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أعلن رئيس وزراء إيطاليا، جوزيبي كونتي، مساء اليوم الأربعاء، عن استضافة مدينة باليرمو الإيطالية، مؤتمرًا دوليا حول ليبيا الشهر المقبل، بمشاركة روسيا، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، منذ قليل.