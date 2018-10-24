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إيطاليا تستضيف مؤتمرا دوليا حول ليبيا الشهر المقبل

إيفون مدحت
نشر فى : الأربعاء 24 أكتوبر 2018 - 6:52 م | آخر تحديث : الأربعاء 24 أكتوبر 2018 - 6:52 م

أعلن رئيس وزراء إيطاليا، جوزيبي كونتي، مساء اليوم الأربعاء، عن استضافة مدينة باليرمو الإيطالية، مؤتمرًا دوليا حول ليبيا الشهر المقبل، بمشاركة روسيا، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، منذ قليل.


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