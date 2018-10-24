محافظ القاهرة يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات بحي السيدة زينب

أشرف اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على حملة مكبرة ومفاجئة اليوم /الأربعاء/ لرفع الإشغالات وإزالة التعديات والعشوائيات وإعادة الانضباط بحي السيدة زينب ، وشملت فعاليات الحملة ميدان السيدة زينب وشوارع بورسعيد والسد البرانى ، والسد الجوانى ، وشارع قدرى.

وأسفرت الحملة عن رفع كافة الأكشاك المخالفة وإشغالات المحلات ومراجعة تراخيصها وإغلاق غير الملتزم باشتراطات الترخيص وتم تطهير الأرصفة وإخلائها للمشاة والتنبيه على أصحاب المحلات بعدم تجاوز المساحات المخصصة لهم طبقا لرخصة مزاولة النشاط.

وأصدر المحافظ تعليماته بإحالة رئيس فرع هيئة النظافة بالحي للتحقيق نظراَ لسوء حالة النظافة بمحيط مدرسة السنية الإعدادية ، كما طالب المحافظ رئيس حي السيدة زينب بالاستعانة بلوادر الحي ومعداته للرفع الفوري لعدد 5 أكشاك بدون ترخيص كائنة بمحيط المدرسة.

وخلال الجولة، منح المحافظ حسام رأفت رئيس الحي مهلة لمدة ساعتين فقط لحل شكوى أحد المواطنين مقيم بمنطقة المناصرة كان قد استغاث بالمحافظ لسماع شكواه والخاصة بانتظاره لمدة أسبوعين بسبب تعرض منزله للانهيار وقام الحي بإخلائه ولم يتم تسكين أسرة المواطن حتى الآن.

وتفقد المحافظ أعمال التطوير الجارية بميدان السيدة عائشة والتي تقوم بها أجهزة المحافظة بهدف تحويله إلى ميدان نموذجي يليق بمكانته وأهميته، وتابع تنفيذ حملة رفع كافة الأكشاك المخالفة بمحيط سور الحديقة المطلة على الميدان، والتنبيه على أصحاب المحلات بالتزامهم بالمساحات المخصصة لهم وعدم السماح قطعياً بتواجد أي أشغالات بعد التسكين.

ووجه المحافظ رئيس حي الخليفة بسرعة تسكين وتشغيل السوق النموذجي الذي قامت المحافظة بإنشائه والانتهاء منه لتجميع الباعة الجائلين المستحقين بالمنطقة، مع إلزام الجميع باتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة في حالة الخروج عن المساحات المخصصة أو تجاوز نطاق السوق.

وخلال الجولة التفقدية، جدد المحافظ توجيهاته بحتمية توفير البدائل المناسبة لتحقيق السيولة المرورية بميدان السيدة عائشة بمعرفة الإدارة العامة للمرور وجهاز هندسة وتخطيط المرور بالمحافظة والمتخصصين قبل غلق كوبري السيدة عائشة في أي اتجاه لاستكمال أعمال تطوير أعلي الكوبري والتي تم الانتهاء من أعمال الإصلاح والترميم لجسم الكوبري من أسفل بنسبة تجاوزت الـ 95% .

وطالب المحافظ القائمين على أعمال التطوير بسرعة ضم جزء من أرض موقف السرفيس القديم الذي تم إخلاؤه ، وتحويلها لساحة أمامية كواجهة للمسجد وتصميمه بشكل تجميلي عبارة عن حديقة حول نافورة مائية مميزة ، تتماشى مع النسق العام للميدان والحديقة الرئيسية.

وكلف المحافظ رئيس الحى بسرعة مخاطبة وزارة الأوقاف للبدء في أعمال تطوير ورفع كفاءة المساجد المطلة على الميدان والتابعة للوزارة تزامناَ مع أعمال تطوير الميدان ككل، وخاصة مساجد السيدة عائشة والغوري والمسبح.