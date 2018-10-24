لجنة أممية: القانون الفرنسي بحظر ارتداء النقاب يمثل انتهاكا لحقوق الإنسان

خلصت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في أول حكم لها بشأن ما يطلق عليه حظر النقاب إلى، أن القانون الفرنسي الذي يحظر ارتداء النقاب ينتهك الحرية الدينية للنساء المسلمات.

ومن جانبها أعربت فرنسا عن رفضها للحكم، قائلة: إن قانون 2010 كان خطوة شرعية لضمان التعايش بين المواطنين حتى يتمكنوا من التمتع الكامل بحقوقهم المدنية والسياسية.

وكانت سيدتان فرنسيتان، قد تم تغريمهما لارتدائهما النقاب، قد تقدمنا بشكوى لدى اللجنة في جنيف، التي تشرف على تنفيذ الحقوق المدنية والسياسية.

وقالت اللجنة، في بيانها، اليوم الثلاثاء، إن القانون الفرنسي جانبه الصواب إلى حد كبير.

وأضافت، أنه لم يحدث التوازن الملائم بين المصالح الشرعية، مثل الأمن العام والترابط الاجتماعي والحريات الدينية الفردية.

وخلصت اللجنة إلى، أن "الحظر بدلاً من حماية السيدات اللاتي يغطين وجوههن بشكل كامل، يمكن أن يكون له تأثير عكسي يمثل في بقائهن في منازلهن وإعاقة حصولهن على الخدمات العامة وتهميشهن".