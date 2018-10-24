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مقتل 3 من أسرة خبير مفرقعات من طالبان في انفجار عبوة ناسفة بأفغانستان

فارياب (أفغانستان) - د ب أ:
نشر فى : الأربعاء 24 أكتوبر 2018 - 1:17 م | آخر تحديث : الأربعاء 24 أكتوبر 2018 - 1:17 م

قتل 3 أفراد على الأقل من أسرة أحد أعضاء حركة «طالبان» في انفجار عبوة ناسفة بإقليم فارياب شمال أفغانستان، طبقا لما ذكرته وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء اليوم الأربعاء.

وذكر فيلق شاهين 209، التابع للجيش الأفغاني في الشمال، في بيان، أن الحادث وقع داخل منزل أحد خبراء المفرقعات، التابعين للحركة.

وأضاف البيان أن خبير المفرقعات كان منهمكا في صنع عبوة ناسفة، عندما انفجرت قبل أوانها، مما أسفر عن مقتل زوجته وطفليه.

ولم تعلق الجماعات المتشددة المسلحة المناهضة للحكومة، من بينها طالبان، على الحادث حتى الآن.


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