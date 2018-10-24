هزة أرضية تضرب سواحل محافظتي حضرموت وشبوة شرق اليمن

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ضربت هزة أرضية، اليوم الأربعاء، المناطق الواقعة قبالة سواحل محافظتي حضر موت وشبوة شرقي اليمن.

وقالت غرفة الأرصاد والإنذار المبكر من المخاطر الطبيعية المتعددة بديوان محافظة حضرموت في بيان لها، إن "هزة أرضية بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر شعر بها في مناطق غرب ساحل حضرموت وسواحل محافظة شبوة".

وأشارت إلى، أن بؤرة مركز الزلزال تقع بالقرب من السواحل الجنوبية لمحافظتي حضرموت والمهرة.

وتبعد البؤرة عن مدينة المكلا، حسب ما ذكرت غرفة الأرصاد، بحوالي 145 كيلومترا، وعن سواحل محافظة شبوة 80 كيلومترا فقط.

وأضافت، أن سكان محليون شعروا بالهزة الأرضية بدرجة خفيفة في سواحل محافظتي حضرموت وشبوة، حيث سجل مركز بؤرة الزلزال على عمق 10 كيلومترات دون وجود مخاطر من حدوث موجات مد عاتية/تسونامي/ أو أضرار.