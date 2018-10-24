الأربعاء 24 أكتوبر 2018 8:23 م القاهرة القاهرة 28.8°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع عودة رحلات الطيران الروسي إلى مطاري شرم الشيخ والغردقة قريباً؟
النتـائـج تصويت

هزة أرضية تضرب سواحل محافظتي حضرموت وشبوة شرق اليمن

صنعاء - د ب أ
نشر فى : الأربعاء 24 أكتوبر 2018 - 8:01 م | آخر تحديث : الأربعاء 24 أكتوبر 2018 - 8:01 م

ضربت هزة أرضية، اليوم الأربعاء، المناطق الواقعة قبالة سواحل محافظتي حضر موت وشبوة شرقي اليمن.

وقالت غرفة الأرصاد والإنذار المبكر من المخاطر الطبيعية المتعددة بديوان محافظة حضرموت في بيان لها، إن "هزة أرضية بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر شعر بها في مناطق غرب ساحل حضرموت وسواحل محافظة شبوة".

وأشارت إلى، أن بؤرة مركز الزلزال تقع بالقرب من السواحل الجنوبية لمحافظتي حضرموت والمهرة.

وتبعد البؤرة عن مدينة المكلا، حسب ما ذكرت غرفة الأرصاد، بحوالي 145 كيلومترا، وعن سواحل محافظة شبوة 80 كيلومترا فقط.

وأضافت، أن سكان محليون شعروا بالهزة الأرضية بدرجة خفيفة في سواحل محافظتي حضرموت وشبوة، حيث سجل مركز بؤرة الزلزال على عمق 10 كيلومترات دون وجود مخاطر من حدوث موجات مد عاتية/تسونامي/ أو أضرار.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك