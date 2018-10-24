احتجاز وزير الدفاع اليوناني السابق لاتهامه بغسل الأموال

قضت محكمة يونانية باحتجاز وزير الدفاع السابق يانوس بابانتونيو، عقب استجوابه على خلفية تهم فساد وغسل أموال.

وذكرت قناة "أي ار تي" التلفزيونية اليوم الأربعاء أن بابانتونيو لم يتمكن خلال جلسة استماع أمس الأول الاثنين من توضيح مصدر نحو 2.8 مليون فرانك سويسري "2.8 مليون دولار" في حسابات مصرفية خاصة به وبزوجته.

كما جرى احتجاز زوجته ستافرولا كوراكوي بعد استجواب دام 16 ساعة، ونفى الاثنان ارتكابهما أي مخالفات.

ويتردد أن الزوجين نقلا أموالا، يعتقد أنها كانت بمثابة رشاوى حصلا عليها من عقود خاصة بقطاع الدفاع، عبر سلسلة من الحسابات من أجل إخفائها.

ويعد بابانتونيو ثاني وزير من حكومة رئيس الوزراء السابق كوستاس سيميتيس، التي تولت السلطة في الفترة من 1996 إلى 2004، يواجه اتهامات بغسل الأموال، وتولى بابانتونيو منصب وزير الدفاع عام 2004، عقب شغل منصب وزير المالية في منتصف التسعينيات.

وقد أدين خلفه في وزارة الدفاع إكيس تسوهاتسوبولوس بتهمة مماثلة عام 2013، وحكم عليه بالسجن لمدة 20 عاما.

ولم يتضح على الفور متى سوف يتم إجراء محاكمة بابانتونيو.

وإذا أدين بابانتونيو، سوف يواجه عقوبة السجن لمدة 20 عاما.