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«تايوان»: الخطأ البشري أحد أسباب مقتل الـ18 شخصا بحادث القطار

تايوان - د ب أ:
نشر فى : الأربعاء 24 أكتوبر 2018 - 1:09 م | آخر تحديث : الأربعاء 24 أكتوبر 2018 - 1:09 م

قال عدد من المسئولين، اليوم الأربعاء، إن حادث القطار الذي تسبب في مقتل 18 شخصاً في تايوان، الأحد الماضي، نتج عن أسباب عدة من بينها الخطأ بشري.

وخرج القطار "بويوما إكسبريس" فائق السرعة، الذي كان يقل 366 راكباً، عن القضبان في بلدة سواو، بمقاطعة ييلان، شرقي البلاد، ما أسفر كذلك عن إصابة 210 أشخاص.

وقال تو وي، نائب مدير إدارة السكك الحديدية في تايون، إن السرعة المفرطة كانت السبب الرئيسي في الحادث، وفق تحقيق أولي، مضيفاً خلال مؤتمر صحفي في تايبيه، أن الخطأ البشري من بين تلك الأسباب، ومن المتوقع أن يتم إعلان نتائج التحقيق بشكل كامل الأسبوع المقبل.


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