«الأمم المتحدة»: نصف سكان اليمن يواجهون خطر المجاعة قريبا

حذر مسؤول المساعدات الإنسانية في الأمم المتحدة، مارك لوكوك، الثلاثاء، من أن نصف سكان اليمن -أي نحو 14 مليون شخص- قد يجدون أنفسهم قريبا على حافة المجاعة، ويعتمدون كليا على المساعدات الإنسانية.

وقال «لوكوك»، أمام مجلس الأمن، إنه «يوجد الآن خطر واضح من مجاعة وشيكة واسعة النطاق تطبق على اليمن: أكبر بكثير من أي شيء شاهده أي عامل في هذا المجال طوال حياته العملية».

ووصف «لوكوك» حجم ما يواجه اليمن الذي تمزقه الحرب، بأنه «صادم»، في ضوء أنه تم إعلان المجاعة مرتين فقط في العالم خلال الـ20 عاما الماضية، في الصومال في 2011 وفي مناطق بجنوب السودان في العام الماضي.

وقال المسؤول الأممي إن المنظمة تنسق حاليا تسليم المساعدات لنحو 8 ملايين شخص في اليمن، وإن الأزمة الإنسانية تفاقمت بسبب الأزمة الاقتصادية واستمرار القتال حول ميناء الحديدة الرئيسي. ويستورد اليمن عادة 90% من غذائه.

ويشهد اليمن منذ أكثر من 3 أعوام، حربا بين القوات الحكومية اليمنية الشرعية مدعومة من التحالف العسكري العربي بقيادة السعودية من جهة، والمتمردون الحوثيون المتحالفون مع إيران من جهة أخرى.