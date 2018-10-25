انطلاق صافرات الإنذار في غزة بعد سماع دوي انفجارات

انطلقت صافرات الإنذار اليوم الأربعاء، في مستوطنات غلاف غزة بعد سماع انفجارات في المكان، حسبما أفادت وكالة "معا" الفلسطينية.

ومن جانبه قال الجيش الاسرائيلي انه يجري تحقيقا في الحادث.

وكان قائد المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هليفي، قال إن هدف الجيش استرجاع الهدوء والعودة إلى الوضع الذي كان سائداً قبل الثلاثين من شهر مارس الماضي، حينما بدأت مسيرات العودة على الحدود.

وأكد أنه "توجد تعليمات واضحة بإطلاق النار صوب كل من يجتاز السياج، ورأى أن المساعدات الإنسانية لغزة ستساهم في خفض مستوى العنف على امتداد السياج".